ضوابط اجرایی مدیریت زیست محیطی پسماندها در انتظار تصویب

رکسانا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تایید پیش نویس ضوابط اجرایی مدیریت زیست محیطی پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی از سوی وزارت صنایع گفت: با تصویب این پیش نویس در کمیسیون زیربنایی دولت گام بزرگی در شناسایی و مدیریت زباله های خطرناک کشور برداشته خواهد شد.

این کارشناس زباله های خطرناک تاکید کرد: با ابلاغ این مصوبه کارخانه ها پس از کسب مجوز از وزارت صنایع، موظف به اجرای ضوابط هستند که مشخصا مربوط به مدیریت زیست محیطی زباله های الکترونیک و الکتریکی است.

کارشناس بررسی آلودگی های مواد زاید و خطرناک در دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی به چند دسته تقسیم می شوند که باید به رایانه ها، تلفنهای همراه(موبایل)، دستگاهای دارای لامپ تصویر، لوح های فشرده، دستگاه های خنک کننده، لامپهای فلورسنت و پسماند باطریها اشاره کرد.



در پیش نویس ضوابط مدیریت پسماندها، در قالب یکسری بندهای کلی، نحوه حمل و نقل و نگهداری این گونه زباله ها را در فصلهای مختلف و تخصصی توضیح داده ایم

رکسانا ملکی

ملکی به نحوه بازیافت و همین طور بایدها و نبایدهای زیست محیطی اشاره کرد و افزود: در پیش نویس ضوابط مدیریت پسماندها، در قالب یکسری بندهای کلی، نحوه حمل و نقل و نگهداری این گونه زباله ها را در فصلهای مختلف و تخصصی توضیح داده ایم.

این کارشناس زباله های الکترونیکی همچنین به نبود دستور العمل در مورد لوحهای فشرده اشاره کرد و گفت: در این زمینه دور اندیشی شده و در حالی که در هیچ جای دنیا ضوابط زیست محیطی در این مورد منتشر نشده است اما از روی مقالات تخصصی این ضابطه های زیست محیطی استخراج شده است.

رکسانا ملکی با اشاره به کتابی با عنوان "مدیریت زیست محیطی باطریهای سربی" اظهار کرد: به زودی شاهد چاپ این کتاب هستیم که مرتبط با همین بحث مدیریت پسماندهای خطرناک و سمی است و البته تکنیکهای مد نظر "کنوانسیون بازل" را در نظر گرفته ایم.

این کارشناس پسماندهای صنعتی خطرناک تاکید کرد: از نظر آماری هنوز ضعیف هستیم و برای نمونه نمی دانیم چه تعداد موبایل در کشور و در دست شهروندان است اما وزارت صنایع به خصوص دفترهای "صنایع غیر فلزی" و "صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلز" همکاری بسیار خوبی برای آماده شدن ضوابط اجرایی مدیریت پسماندها با ما داشته اند.

پیشتر ملکی با اعلام اینکه به آمارهای دقیق برای پیشبرد برنامه ها در مدیریت زباله های الکترونیک نیازمند هستیم به خبرنگار مهر گفته بود: متاسفانه از طرف وزارت صنایع هیچ گونه آماری در اختیار ما قرار نگرفته است و البته طبق اظهارات کارشناسان همین وزارتخانه موبایلهایی به صورت زیر زمینی و قاچاق در بازار وجود دارد و این محصولات الکترونیک قاچاق خارج از مدیریت پسماندها به دست مشتریان می رسد.

این کارشناس بررسی آلودگی های مواد زائد و خطرناک در دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست تاکید کرد: از دی ماه سال گذشته کار نوشتن ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای الکترونیک شروع شد که بعد از پایان به دستگاهای زیربط ابلاغ می شود و در تهیه این برنامه بعد زیست محیطی در اولویت قرار دارد و کمتر به ابعاد تکنولوژیکی زباله های الکترونیک توجه شده است.