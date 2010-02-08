پیام هنر مقلوب شده است/ خانه موسیقی خانه عشق است

داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اهالی فرهنگ و هنر در طول تاریخ ایثارگران راه عشق و محبت بوده اند و با سوختن شمع جانشان راه را برای مهرورزی وایجاد مودت و دوستی نشان داده اند اما در این ایام گویی بعضی ها فراموش کرده اند که در چه مسیری قرار دارند .

وی با انتقاد از کمرنگ شدن فضای هنر و هنرمندی در عرصه موسیقی افزود: همه باید بدانیم که جز با همدلی و همراهی به هیچ موفقیتی دست پیدا نمی کنیم چرا که عرصه فرهنگ و هنر عرصه فردی و شخصی نیست و اگر باور داشته باشیم که موفقیت هر هنرمند درصحنه های ملی و بین المللی به پای فرهنگ ملی و همه هنرمندان نوشته می شود کمی با هم مهربانتر برخورد خواهیم کرد.

عضو شورای عالی موسیقی در ادامه گفت : من همواره به این موضوع که خانه موسیقی خانه عشق و خانه همه هنرمندان و موسیقیدانان است از همه عزیزان خواسته ام که دست در دست یکدیگر به پیش برویم تا بتوانیم از عزت و حقوق همه هنرمندان در سراسر ایران دفاع کنیم.

این موسیقیدان پیشکسوت با اشاره با اینکه خانه موسیقی بعد از یازده سال به جایگاه خوبی دست یافته است گفت : خانه موسیقی نخستین نهاد مدنی در طول تاریخ هنر موسیقی به حساب می آید که با بیش از نه هزار عضو از اقصی نقاط ایران توانسته است تا حد زیادی اعتماد هنرمندان و مسئولان فرهنگی را جلب کند و خوشبختانه این موفقیت مدیون سعه صدر و بینش بالای اعضای کانونهای مختلف آن بوده است چرا که با وجود سلیقه های متفاوت و اختلاف نظرهای موجود به رای اکثریت احترام گذاشته و در نتیجه با سربلندی این راه را طی کرده است و به نظر من رمز موفقیت آن نیز در همین روش نهفته است.

گنجه ای ضمن تاکید مجدد به توجه به پیام هنر که عشق و انسانیت و مهرورزی است افزود: من مایلم که همانند همیشه با قدردانی سخنانم را به پایان برسانم و بگویم که در مسیر اعتلای هنر موسیقی هنرمندان و مسئولان و همه نهادهای مرتبط به قدر بضاعت و سهم خویش مشارکت و نقش داشته اند که من در همین جا از همه این عزیزان به عنوان نماینده خانه موسیقی سپاسگزاری می کنم .

این ردیفدان و نوازنده کمانچه در پایان گفت : این خبر خوش را هم برای هنردوستان و موسیقیدانان بگویم که خانه موسیقی با مساعدت و همکاری صمیمانه شهرداری منطقه شش مهندس سلیمی به نحو احسن بازسازی شده و با امکانات مناسب تا آخر همین ماه آماده بهره برداری می شود که جا دارد از همه مسئولان این شهرداری و بویژه شهردار هنرشناس آن قدردانی بکنم.