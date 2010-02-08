14 میلیارد تومان برای افتتاح پروژه های شرکت گاز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسین تقی نژاد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این میزان اعتبار برای اجرای هفت پروژه که در دهه فجر به بهره برداری رسید، صرف شده است.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به پروژه گازرسانی به شهرهای شوقان عنوان کرد: برای گازرسانی به شهر شوقان با جمعیت دو هزار و 354 نفر، 56 هزار میلیون و 500 هزار ریال و شهر و پیش قلعه با جمعیت هزار و 783 نفر، 32 هزار میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین به افتتاح پروژه های گازرسانی در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای تشکیل استان خراسان شمالی، گازرسانی به روستاها تنها چهار درصد انجام شده بوده که هم اکنون این رقم به 35 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: گازرسانی به روستاهای رباط قره بیل از توابع شهر جاجرم با جمعیتی معادل 788 نفر جمعیت با چهارهزار میلیون و 200 ریال و تیتکانلو از توابع فاروج با جمعیتی معادل 553 خانوار با هزینه هزار میلیون و 350 ریال انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی طرح تقویت جامع ایستگاه های فشار گاز را در شهرستان شیروان و بجنورد مهم ارزیابی کرد و گفت: این ایستگاه ها از قابلیت شبکه فشار گاز برخوردارند و می توانند کلیه شبکه های پرفشار گاز را تحت پوشش خود قرار دهند.

وی با اشاره به طرحهای مسکن مهر گفت: با اهدا یک میلیارد تومان از سوی ستاد مسکن مهر استان به پیمانکاران شرکت گاز، اقدامات لازم در خصوص انتقال گاز به این اماکن مسکونی انجام شد.

تقی نژاد با تاکید بر اصل اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: خوشبختانه براساس این دستور رئیس جمهور، امسال مصرف سوخت گاز در سطح ادارات استان شش درصد کاهش یافته و هیچگونه کمبود و قطعی گاز در شهرهای استان و روستا بوجود نیامده است.

هم اکنون 14 هزار و 81 انشعاب گاز برای مشترکان این شرکت در سطح استان خراسان شمالی وجود دارد.