رشد 33 درصدی بودجه سال 89 وزارت بهداشت

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سهم وزارت بهداشت در لایحه بودجه دولت برای سال آینده حدود پنج هزار و 100 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال 88 حدود 33 درصد رشد نشان می دهد.

بودجه سال جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سه هزار و 756 میلیارد تومان بوده است.

نماینده مردم جهرم در خانه ملت به بودجه عمرانی وزارت بهداشت در سال آینده اشاره کرد و گفت: سهم بودجه عمرانی این وزارتخانه از 633 میلیارد تومان در سال 88 به 662 میلیارد تومان در سال 89 افزایش پیدا کرده است که حدود پنج درصد رشد نشان می دهد.

ساخت و تکمیل پروژه های بیمارستانی، از جمله مواردی است که همواره به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه می شود.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به اعتبار حوزه سلامت دانشگاههای علوم پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: این اعتبار از دو هزار و 26 میلیارد تومان در سال جاری به دو هزار و 852 میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته که رشد 41 درصدی نشان می دهد.