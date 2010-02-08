باراک اوباما مسئول توقف مذاکرات سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابومازن در گفتگو با مجله اشپیگل ناامیدی خود را در قبال عملکرد باراک اوباما در خاورمیانه ابراز و اعلام کرد که وی مسئول توقف مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی است، چرا که اوباما به طور قاطع از این رژیم نمی خواهد که شهرک سازی در کرانه باختری را متوقف کند.

وی خاطرنشان کرد: من از رئیس جمهور آمریکا ناامید شده ام زیرا انتظار داشتم واشنگتن اقدامات مهمی در قبال روند صلح در خاورمیانه انجام دهد.

ابومازن همچنین اظهار داشت که اوباما موضع نخست خود مبنی بر محکوم کردن توسعه شهرک ها در کرانه باختری را تغییر داده است.

گفتتنی است که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه در دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در قاهره تاکید کرد که از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی مشروط بر توقف شهرک سازی است.

از سوی دیگر مقامات بلندپایه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کردند که ابومازن در قبال فشار آمریکا برای انجام مذاکرات مستقیم خاورمیانه موافقت کرده است.