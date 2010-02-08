تلاش برای واگرایی مردم و فرزندان اولین هدف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، سردار ابوالقاسم اسفندیاری صبح دوشنبه در همایش ارتقاء سلامت زنان افزود: دشمنان در تمامی حوزه ها اعم از فنآوری روز، رسانه ها، سایت های اینترنتی، ماهواره تلاش دارند تا مردم را از درون فروبپاشند.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان به خوبی پی برده اند که در عصر حاضر هجوم نظامی برای کشور ما اصلا کارساز نیست و در همین راستا به فعالیت های ضد اخلاقی و مبارزه با ارزش های انقلابی روی آورده اند.

وی تصریح کرد: در صورتی که موفق شوند برنامه ها را گام به گام پیش ببرند بر عزت و شئونات ما تسلط پیدا خواهند کرد.

سردار اسفندیاری با اشاره به اینکه در طول 30 سال انقلاب حرکت های متعددی جهت براندازی نظام اسلامی توسط دشمنان صورت گرفت اظهار داشت : خوشبختانه با رهبری های رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم این توطئه ها به نتیجه نرسید و انقلاب از ریشه های اصیل و شا خه های پهناور تری برخوردار شد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی، از جمله علل زمینه ای انقلاب اسلامی را مخدوش کردن چهره اسلام و فرهنگ اسلامی، حکومت حاکمان فاسد، استیلای اراده دشمن خارجی بر کشور، مخدوش شدن عزت اجتماعی مردم، بی هویتی فرهنگی، استبداد و خود کامگی حاکمان زمان و عقب افتادگی اقتصادی، فرهنگی و فنی شمرد.

مدیر گروه سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز دراین همایش از سلامتی به عنوان مهمترین بحث زندگی انسان ها یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند لازم است تا سلامت آنان تامین شود.

دکتر مریم پور آدینه افزود: سلامت زنان تامین کننده سلامت خانواده بوده بنابراین دادن آگاهی و تغییر باور و رفتار زن در خانواده بر روی سلامت سایر افراد خانواده تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه هیچ حد و مرز مشخصی برای سلامتی وجود ندارد اظهار داشت: انسان سالم فردی کار آمد در امور اقتصادی و اجتماعی است.

پورآدینه چهار بیماری قلبی، عروقی، تنفسی، دیابت و سرطانها را از مهمترین بیماری های حال حاضر در بین سالخوردگان دانست و تصریح کرد: این بیماری ها نیمی از علل مرگ و میر را در زمان کنونی تشکیل می دهند.

وی از شرایط به اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سرویس های ارائه دهنده خدمات بهداشتی، درمانی، سبک و شیوه زندگی افراد و فاکتورهای ژنتیکی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت افراد یاد کرد.

دکتر پور آدینه متذکر شد: در جامعه امروز به دلیل تغییر روش زندگی، چاقی و عدم فعالیت روز به روز بر بیماریهای خطر زا افزوده ده است.

همایش ارتقاء سلامت زنان با حضور جمع زیادی از مشاوران امور بانوان ادارات و سازمانها در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار شد.