51 متکدی در بوشهر جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید مهدی هاشمی صبح دوشنبه در جریان بهره برداری از پروژه های شهردای بوشهر در جمع خبرنگاران با بیان این که اکثر این متکدیان پاکستانی بوده اند، اظهار داشت: از این تعداد متکدی جمع آوری شده 44 نفر از این متکدیان پاکستانی و 7 نفلر دیگر ایرانی بوده اند.

وی اظهار داشت: متأسفانه این متکدیان دارای انواع بیماری های روحی و جسمی بوده که شهرداری از مدت ها قبل به دنبال جمع آوری آنان بوده است.

مسئول واحد کنترل و رفع سد معابر شهرداری بوشهر، ایجاد محیطی پاکیزه، بهداشتی و جلوگیری از شیوع انواع بیماری ها در سطح شهر را بسیار مهم دانست و هدف از اجرای این طرح را پاکیزگی و زیبایی چهره شهر عنوان کرد.

هاشمی با انتقاد از فرمانداری بوشهر گفت: با توجه به وجود متکدیان زن در شهر بوشهر، طی جلساتی که با فرمانداری بوشهر داشته ایم خواستار به کارگیری بانوان مأمور برای جمع آوری متکدیان زن در سطح شهر شده ایم که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: محل تجمع این متکدیان را بیشتر در اطراف پمپ بنزین ها، مراکز خرید و محدوده مرکزی شهر بوده است.

هاشمی خواستار بی اعتنایی به این متکدیان و عدم کمک به آنان توسط شهروندان بوشهری شد و تصریح کرد: شهروندان با مشاهده متکدیان می توانند با شماره تلفنهای 2524587، 2522072 و 2523314 تماس گرفته تا نسبت به جمع آوری آنان در سطح شهر اقدام گردد.