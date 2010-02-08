سه کشته و زخمی بر اثر جاری شدن سیل در جیرفت / لزوم رعایت حریم رودخانه ها

احمد بلندنظر در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: وقوع سیل در جیرفت خساراتی را در بخشهای مختلف به جای گذاشته است که در حال برآورد خسارات هستیم.

وی تصریح کرد: روز گذشته بر اثر طغیان مجدد رودخانه هلیل رود در جیرفت متاسفانه یک نفر کشته و فرد دیگری مصدوم شد که هم اکنون در بیمارستان جیرفت بستری است.

بخشدار مرکزی جیرفت عنوان کرد: این حادثه در روستای "بهرامی" از توابع شهرستان جیرفت رخ داد.

بلند نظر از ساکنان منطقه بخصوص روستائیان خواست از نزدیک شدن به حریم رودخانه ها به خصوص در رودخانه هلیل رود خودداری کنند.

پیش از این نیز یک کودک به هنگام عبور از رودخانه ملنتی در شهر جیرفت غرق شد و جستجو برای پیدا کردن جسد وی ادامه دارد.

سیل روز جمعه جنوب استان کرمان شهرستانهای کهنوج، رودبار، عنبرآباد و جیرفت را درگیر کرده و خسارات زیادی برجای گذاشته است.