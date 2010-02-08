ساکنین بافتهای فرسوده بوشهر 15 میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فضل الله توسلی صبح دوشنبه در جریان افتتاح بازارچه شماره 2 شهرداری بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: جهت احیاء و تجدید حیات بافتهای تاریخی این شهر، ساکنین محلات دهدشتی، شنبدی، بهبهانی، کوتی، جبری، عالی آباد، صلح آباد، 400 دستگاه، عاشوری، سنگی، شکری، نیدی، بنمانع، جلالی، دواس، خواجه ها، مخبلند و جفره می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اهالی این مناطق می توانند جهت ساخت و ساز در این محدوده بدون داشتن سپرده تا سقف 15 میلیون تومان از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.

سرپرست شهرداری بوشهر گفت: اهالی این محلات می بایست با مراجعه به شهرداری نسبت به شناسایی و موقعیت ملک خود در محدوده بافت های فرسوده و تاریخی اقدام کنند.

توسلی با بیان اینکه این طرح با همکاری شهرداری بوشهر و شرکت عمران و مسکن سازان استان اجرا می شود، گفت: هم اکنون شهر بوشهر دارای 273 هکتار بافت فرسوده و تاریخی است.