شعارهای دوران انقلاب در راهپیمایی 22 بهمن تکرار شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام حیدری شهابی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که در مسجد جامع شهر سلفچگان برگزار شد، روز 22 بهمن را روز تجلی اراده ملت دانست و اظهار داشت: همه مردم سربلند و متدین و باتقوای ایران اسلامی باید در راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن شرکت کنند و همبستگی خودشان را با امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی برای چندمین بار تجدید کنند و ایران اسلامی را به جایگاه اصلی‌اش در همه زمینه‌ها برسانند.



وی ادامه داد: روز 22 بهمن برگ زرینی در تاریخ ایران است و امیدواریم راهپیمایی این روز به میدانی برای ناکامی دشمنان تبدیل شود.



حجت‌الاسلام حیدری شهابی تصریح کرد: امام خمینی(ره) به دنبال اهداف بزرگ و انگیزه‌های الهی قدم به میدان گذاشتند و جان خودش و فرزندانش را در این مسیر نثار کردند.



وی احیای دین و ارزش‌های الهی، آزادی بشر، عدالت، امنیت و عمران و آبادی مادی و معنوی را از جمله اهداف پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: در زمان امام حسین(ع) کسی را یارای امر به معروف و نهی از منکر نبود و ایشان با فریاد رسای خودشان که تا قیامت در جهان طنین‌انداز است به همگان فرمودند که آگاه و شجاع باشید.



امام جمعه سلفچگان ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب اسلامی نیز این آسیب به جامعه اسلامی وارد شد و امام خمینی(ره) برای اصلاح جامعه از ظلم و ستم و بی‌توجهی رژیم شاهنشاهی به آموزه‌های اسلامی زمینه برپایی انقلاب اسلامی را فراهم کردند.



حجت‌الاسلام حیدری شهابی با بیان اینکه امام خمینی(ره) به بشریت شهامت داد که از حق خودشان دفاع کنند، اظهار داشت: امروز احساس می‌شود که درس آزادی و آزادگی باید در سطح جهان بازآموزی شود.

