زمان پایان مهلت ثبت نام کنکورارشدآزاد/ تقویم توزیع کارت وبرگزاری کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 89 این دانشگاه را فردا سه شنبه 20 بهمن ماه اعلام کرد.

داوطلبان تنها تا ساعت 24 سه شنبه 20 بهمن ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقدام کنند.

متقاضیان باید برای شرکت در این آزمون به دفاتر پستی مراجعه کرده و دفترچه راهنما را به همراه کارت اعتباری خریداری کنند سپس با ورود به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

متقاضیان ثبت نام با پرداخت مبلغ 10 هزار ریال یک جلد دفترچه راهنمای آزمون دریافت می کنند و هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام نیز برای کلیه داوطلبان مبلغ 280 هزار ریال است.

متقاضیان دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش

بر اساس اعلام دانشگاه آزاد ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 15 نفر و در تمام رشته محل های گروههای علوم انسانی، هنر و علوم پزشکی 18 نفر است.

در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 62 رشته در گروه فنی و مهندسی، 48 رشته در گروه علوم پایه، 46 رشته در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 101 رشته در گروه علوم انسانی، 15 رشته در گروه هنر، 2 رشته در گروه علوم پزشکی و 2 رشته در گروه دامپزشکی ارائه شده است.

ممنوعیت جابجایی، تغییر رشته و گرایش دانشجویان

130 واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد در داخل و خارج از ایران به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اقدام می کنند و با توجه به مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی جابجایی، تغییر رشته و گرایش دانشجویان، ممنوع و غیر مجاز است.

واحدها و مراکز دانشگاهی مستقر در کل کشور به جز استانهای تهران، قزوین و قم آمادگی بورس کردن تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های کامپیوتر و حسابداری را برابر ضوابط و مقررات دارا هستند.

هر داوطلب می تواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی و با توجه به علاقه یک رشته را انتخاب کند. داوطلبان گروه علوم پزشکی منحصراً ملزم به رعایت شرط تجانس رشته انتخابی با مدرک فارغ التحصیلی خود هستند.

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تنها در یک رشته می توانند شرکت کنند. محل حوزه آزمون هر داوطلب، همان واحد دانشگاهی است که داوطلب آن را به عنوان محل تحصیل خود منظور کرده است.

زمان توزیع کارت،‌ برگزاری آزمون و اعلام نتایج

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته از روزهای 20 تا 22 اردیبهشت ماه 89 از طریق سامانه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی برای تمامی گروههای آزمایشی در روزهای 23 ، 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

نتیجه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 89 دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریور ماه 89 از طریق ویژه نامه منتشر می شود.