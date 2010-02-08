سن امید به زندگی ایرانیان 15 سال افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهاب الدین صدر با اشاره به بهبود شاخصهای سلامت جامعه در سالهای پس از انقلاب، گفت: این ارتقای شاخصها ثمره تلاش جامعه پزشکان و پژوهشگران داخلی است.

وی از تشکیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی در تمامی بخشها و روستاهای محروم، به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه سلامت در سالهای پس از انقلاب نام برد و افزود: طرح بسیج عمومی برای ریشه کنی برخی بیماریها و واکسیناسیون عمومی، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، افزایش تعداد بیمارستانها و تجهیز آنها به پیشرفته ترین تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا و استفاده از روشهای نوین درمانی، از دیگر دستاوردهای نظام سلامت در این سالها بوده است.

صدر همچنین به تولید بیش از 95 درصد نیاز دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: توسعه سازمانهای خیریه و مردم نهاد در زمینه سلامت، مطالعات و پژوهشهای کاربردی در زمینه سلولهای بنیادین و روی آوردن به تحقیقات نانوبیوتکنولوژیک، رشد چشمگیر جراحیهای پیوند اعضا و ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم در زمینه بهداشت و پیشگیری و... از دیگر دستاوردهای پزشکی کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، روند پیشرفتهای پزشکی را رو به جلو دانست و افزود: توسعه شاخصهای سلامت در جامعه در مقایسه با سالهای پیش از انقلاب باعث افزایش سن امید به زندگی و میانگین عمر از 57 سال به 72 در کشور شده است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نهضت تولید علم در حیطه بهداشت و درمان، فرآیندی رو به جلو و فزاینده است و امروز توجه به کیفیت فراگیر در همه خدمات پزشکی، مهمترین رویکرد خدمتگزاران ملت در عرصه بهداشت و درمان است.