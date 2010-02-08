  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

افزایش 17 درصدی تولید آلومینیوم

میزان تولید آلومینیوم در واحدهای آلومینیوم‌سازی کشور در 10 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه امسال در مجموع به 234 هزار و 853 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از کل تولیدات آلومینیوم کشور 140 هزار و 41 تن مربوط به شرکت ایرالکو، 93 هزار و 199 تن واحد آلومینیوم المهدی و یک‌هزار و 613 تن مربوط به واحد هرمزال است.

کارخانه آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) به‌تازگی فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده است. همچنین در دی‌ماه امسال 23 هزار و 374 تن آلومینیوم در کشور تولید شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

در 10 ماهه امسال 122 هزار تن آلومینیوم به ارزش 213 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر وزن 13 درصد افزایش دارد.

میزان تولید پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران نیز در 10 ماهه امسال برابر با 174 هزار و 747 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 5 درصد افزایش برخوردار شد.

کد مطلب 1032001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها