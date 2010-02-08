افزایش 17 درصدی تولید آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از کل تولیدات آلومینیوم کشور 140 هزار و 41 تن مربوط به شرکت ایرالکو، 93 هزار و 199 تن واحد آلومینیوم المهدی و یک‌هزار و 613 تن مربوط به واحد هرمزال است.

کارخانه آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) به‌تازگی فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده است. همچنین در دی‌ماه امسال 23 هزار و 374 تن آلومینیوم در کشور تولید شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

در 10 ماهه امسال 122 هزار تن آلومینیوم به ارزش 213 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر وزن 13 درصد افزایش دارد.

میزان تولید پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران نیز در 10 ماهه امسال برابر با 174 هزار و 747 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 5 درصد افزایش برخوردار شد.

