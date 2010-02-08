ارائه 34 پروژه پزشکی برای تامین اعتبار به معاونت علمی ریاست جمهوری

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت قراردادهای حوزه معاونت تحقیقات و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: قراردادها منعقد شده است و پروژه ها را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می فرستیم تا در مورد این پروژه ها تامین اعتبار صورت گیرد.

وی اضافه کرد: قرارداد قطعی است و زمانی که اعتبار تامین شود پروژه ها نیز آغاز به کار خواهند کرد.

قانعی خاطرنشان کرد: 34 پروژه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در قالب این قرارداد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: البته به دلیل محدودیت بودجه 15 پروژه در سال جاری پذیرفته می شود و سایر پروژه ها برای سال آینده تامین اعتبار می شود.