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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

85 هزار زائر رضوی حرکت پیاده خود را به مشهد آغاز کردند

85 هزار زائر رضوی حرکت پیاده خود را به مشهد آغاز کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر مشهد گفت: 85 هزار زائر رضوی حرکت پیاده خود را به سمت مشهد مقدس آغاز کردند.

مجید مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این افراد از شهرستانهای گناباد، قاین، فردوس، طبس، بشرویه، نیشابور، شهرهای شمالی از جمله بجنورد، شیروان و اسفراین در قالب کاروانهای ویژه عزاداری پیاده عازم مشهد شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر مشهد گفت: با هماهنگی با جمعیت هلال احمر تیم درمانی و امداد و نجات با تجهیزات کامل همراه این کاروانها هستند.

وی خاطرنشان کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر مشهد تا پایان ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا(ع) به کاروان های پیاده رضوی خدمات رسانی خواهند کرد.

مذهبی افزود: با هماهنگی انجام شده بیش از 30 مکان برای اسکان زائران پیاده در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته امدادگران جمعیت هلال احمر مشهد به 73 هزار زائر پیاده که هنگام عزیمت به مشهد دچار جراحاتی شده بودند خدمات رسانی کردند.

مذهبی تصریح کرد: بزرگترین کاروان پیاده رضوی با 3500 نفر از نیشابور طی مراسمی عازم مشهد شده است.

کد مطلب 1032004

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