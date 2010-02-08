85 هزار زائر رضوی حرکت پیاده خود را به مشهد آغاز کردند

مجید مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این افراد از شهرستانهای گناباد، قاین، فردوس، طبس، بشرویه، نیشابور، شهرهای شمالی از جمله بجنورد، شیروان و اسفراین در قالب کاروانهای ویژه عزاداری پیاده عازم مشهد شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر مشهد گفت: با هماهنگی با جمعیت هلال احمر تیم درمانی و امداد و نجات با تجهیزات کامل همراه این کاروانها هستند.

وی خاطرنشان کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر مشهد تا پایان ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا(ع) به کاروان های پیاده رضوی خدمات رسانی خواهند کرد.

مذهبی افزود: با هماهنگی انجام شده بیش از 30 مکان برای اسکان زائران پیاده در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته امدادگران جمعیت هلال احمر مشهد به 73 هزار زائر پیاده که هنگام عزیمت به مشهد دچار جراحاتی شده بودند خدمات رسانی کردند.

مذهبی تصریح کرد: بزرگترین کاروان پیاده رضوی با 3500 نفر از نیشابور طی مراسمی عازم مشهد شده است.