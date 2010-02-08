غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به نشستی که شب گذشته در نهاد ریاست جمهوری و با حضور روسای دو قوه مجریه و مقننه و تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی برگزار شد این جلسه را جلسه طرح دیدگاه های دو قوه در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها و نحوه لحاظ شدن آن در بودجه 89 خواند.

اصرار دولت بر درآمد 40 هزار میلیاردی از یارانه ها

وی اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان حرف های خودشان را زدند دولت هم حرف های خود را تکرار کرد. در این جلسه مسئله درخواست دولت برای تعیین سقف 40 هزار میلیارد تومان کسب درآمد از هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده مطرح شد که مجلس مخالفت خود با این درخواست دولت را اعلام کرد اما دولت همچنان بر موضع خود تاکید داشت.

مصباحی مقدم گفت: علت این اصرار دولت این است که می گوید سال 89 سال دوم اجرای هدفمند کردن یارانه هاست و سال 88 از آنجا که سال ابلاغ قانون بودجه سال پایه حساب می شود و مصوبه مجلس مبنی بر در نظر گرفتن سقف 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از یارانه ها مختص سال 88 و سال پایه است که قانون در این سال ابلاغ شده است.

ابراز مخالفت لاریجانی و ابوترابی با درخواست دولت

رئیس کمیسیون ویژه مجلس با بیان اینکه دولت در حرف های خود به توجیه حقوقی بسنده کرد و گفت : این درخواست دولت با مخالفت محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و سپس لاریجانی مواجه شد و رئیس و نایب رئیس هر دو تاکید داشتند این توجیه دولت هیچ مبنایی ندارد ، زیرا اگر طبق گفته دولت سال 88 را سال پایه به حساب آوریم حتی در این شرایط نیز دولت طبق قانون عمل نکرده است زیرا باید برای اصلاح قیمت های حامل های انرژی لایحه به مجلس می داد.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: نظر مجلس این است اگر دولت سال 88 را سال پایه قرار داده پس تا کنون باید برای تغییر قیمت حامل های انرژی و کسب درآمد از این راه لایحه ای تنظیم و سقفی را مشخص می کرد که چنین نکرده است بنابراین نمی تواند سال 88 را سال پایه قرار دهد.

رئیس جمهور دولت را ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس دانست

وی افزود: علاوه بر این لاریجانی اشاره کرد اگر بنا بود سال جاری سال اول اجرای این قانون باشد ما تا پایان سال زمان زیادی نداریم و امکان این اصلاح وجود ندارد. وی در این دیدار گفت که زمان باقی مانده را برای تمدید مقدمات تلقی کردیم نه یک سال از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، بنابراین مبنای ما برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سال 89 است و این موضوعی روشن و بدیهی است.

مصباحی مقدم یادآور شد: پس از این بحث و گفتگوها دولت همچنان بر موضع خود تاکید داشت و کوتاه نیامد. رئیس جمهور نیز در سخنانی که داشت بر این مسئله تاکید و خاطر نشان شد که دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 نیاز به 40 هزار میلیارد تومان درآمد از راه هدفمند کردن یارانه ها دارد.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی گفت: پس از این گفتگوها در نهایت رئیس جمهور گفت این نظر دولت است اما در هر حال هر چه مجلس مصوب کند دولت ناگزیر به اجرای آن است.

این جلسه، جلسه نتیجه گیری و توافق نبود بلکه طرفین صرفا دیدگاه های خود را در خصوص بودجه 89 که مهمترین آن بحث 40 هزار میلیارد تومان بود مطرح کردند

وی در پاسخ به اینکه آیا در نهایت مجلس و دولت به توافقی رسیدند، گفت: این جلسه، جلسه نتیجه گیری و توافق نبود بلکه طرفین صرفا دیدگاه های خود را در خصوص بودجه 89 که مهمترین آن بحث 40 هزار میلیارد تومان بود مطرح کردند.

دولت به اعتراض نمایندگان درباره توسعه صندوق ملی پاسخ نداد

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که آیا در خصوص توسعه صندوق ملی که در بودجه گنجانده شده نیز بحثی به میان آمد، گفت: این موضوع و تشکیل این صندوق به روشی که دولت خواسته و نحوه برداشتی که خواهد داشت، مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت اما پاسخ روشنی از سوی دولت داده نشد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی حکایت از این می کند که منابع این صندوق باید برای بخش های غیر دولتی هزینه شود و به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد در حالیکه دولت طبق آنچه که در بودجه گنجانده برای رونق فعالیت های اقتصادی می خواهد از آن استفاده کند.

بودجه عمرانی سال 89 قابل تحقق نیست/عدم تحقق حدود یک سوم بودجه امسال

مصباحی مقدم یادآور شد: تاکید مجلس این است که سرجمع هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای که در بودجه 89، 38 هزار میلیارد تومان دیده شده است رقم بسیار بالا و غیر قابل تحققی است زیرا این رقم در سال جاری ، 28 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که تا کنون 18 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و در نهایت ممکن است تا پایان سال به 20 هزار میلیارد تومان برسد.

امسال بودجه عمرانی 28 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که تا کنون 18 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و در نهایت ممکن است تا پایان سال به 20 هزار میلیارد تومان برسد

نماینده تهران خاطر نشان کرد: گنجاندن این رقم در بودجه نتیجه اش فقط این است که اگر آن را به تصویب برسانیم در پایان سال مجبور به اصلاح بودجه شویم و دولت از بودجه عمرانی به بودجه جاری انتقالاتی داشته باشد کما اینکه این مسئله در سال جاری با طرحی که نمایندگان به مجلس دادند تعقیب شد و سال گذشته نیز چنین مسئله ای تکرار شد بنابراین به نظر می رسد بودجه عمرانی که دولت در نظر گرفته قابل تحقق نباشد.

اعتراض مجلس به برنامه مرحله ای دولت برای اصلاح قیمت ها

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در خصوص اولویت اصلاح قیمت ها در بخش های مختلف صحبتی در این جلسه به میان آمد، گفت: در این خصوص هیچ صحبتی نشد صرفا دولت مطرح کرد که قصد دارد یارانه ها را ظرف 5 سال اصلاح کند اما این اصلاح در 2 یا 3 گام خواهد بود به این ترتیب که دولت قصد دارد آنطور که خودش مدعی است شوک کمتری به مردم وارد شود، اما این موضع دولت نیز مورد اعتراض نمایندگان واقع شد زیرا نمایندگان معتقدند شوک هایی که از جانب هدفمند کردن یارانه ها وارد می شود شوک های بلندی خواهد بود و باید طوری اقدام شود که این تغییرات تورمی سالانه رخ دهد نه اینکه در دو یا سه شوک تقسیم شود زیرا این اثرات تورمی بیشتری به همراه خواهد داشت و برای مردم سخت تر خواهد بود.

مصباحی مقدم در پایان این گفتگو تاکید کرد: در نشست شب گذشته دولت و مجلس نمایندگان و رئیس مجلس دیدگاه های خود و انتقاداتشان نسبت به تنظیم لایحه بودجه 89 را مطرح کردند ، دولت نیز بر همان مواضع قبلی تاکید کرد بنابراین مجلس در بررسی لایحه بودجه همه مواردی را که به آن انتقاد دارد مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد و دولت نیز همانطور که اذعان کرد ناچار به اجرای قانونی است که در مجلس و با نظر کارشناسی به تصویب می رسد.