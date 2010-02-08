ایجاد پایگاه های امداد و نجات استاندارد در مناطق حادثه خیز جاده ای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، مهدی علیزاده بیرجندی صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از پایگاه های امداد و نجات جاده ای گناباد و بردسکن افزود: این پایگاه ها به انواع ستهای نجات، ست هیدرولیک، کمک های اولیه و تجهیزات ترابری جدید مجهز هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: با این حال برای استقرار پایگاه های امداد و نجات باید نقاط حادثه پذیر در جاده های خراسان رضوی شناسایی شود که این مستلزم نظر کارشناسی دقیق درابعاد مختلف دارد.

علیزاده بیرجندی با اشاره به اینکه مهمترین نقش هلال احمر حضور در حوادث و سوانح است گفت: ماموریت اصلی هلال احمر در جاده ها کمک به بخش اورژانس است.

وی افزود: هلال احمر بیشترین خدمت در صحنه تصادف را برعهده دارد و در زمینه پیشگیری باید دستگاه های متولی نقش آفرینی کنند.

علیزاده بیرجندی گفت: با بررسیهای کارشناسی بهترین راهبرد برای کاهش تصادفات جاده ای فرهنگ سازی است.

وی افزود: تاثیرگذارترین راهبرد، اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی به افرادی که توجهی به قانون ندارند و نصب دستگاه های GIS در سطح جاده هاست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: بررسیها نشان می دهد 60 تا 70 درصد حوادث جاده ای در این استان عامل انسانی است.

وی تصریح کرد: خواب آلودگی، سرعت غیرمجاز، عدم رعایت فاصله طولی مهمترین عوامل تصادف در جاده های خراسان رضوی به شمار می رود.

علیزاده بیرجندی گفت: در شرایط کنونی هفت پایگاه امداد و نجات جاده ای در خراسان رضوی پوشش امداد جاده ای را برعهده دارند.

وی افزود: این پایگاه ها به نیروهای واکنش سریع امداگران مجرب و وسایل امداد و نجات نوین مجهز شده است.