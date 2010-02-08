میزان تصادفات شهری گلستان 20 درصد کاهش یافت

سردار حمید رضا عطایی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: برابر اعلام پزشکی قانونی در 10 ماهه گذشته 487 نفر در سطح شهرها و جاده های استان بر اثر وقوع تصادف کشته شدند که این میزان 70 نفر کمتر از سال گذشته بوده است.



وی اظهار داشت: در مجموع میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی 10 ماهه گذشته امسال 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی وقوع تصادفات را دومین عامل مرگ و میر پس از بیماری های قلبی و عروقی در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی برخی رانندگان سالانه تعداد زیادی از هموطنان بر اثر وقوع تصادفات جان خود را از دست می دهند.

سردار عطایی، به اقدامات انتظامی استان در راستای کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: طرحهای مختلف ترافیکی و برخورد جدی با تخلفات و رانندگان حادثه ساز و از طرفی انجام گشت های مستمر خودرویی و موتوری به صورت شبانه روزی از برنامه های مهم انتظامی استان در کاهش تصادفات بوده است.

رئیس پلیس گلستان با اشاره به تعطیلات آخر هفته و حجم بالای تردد در سطح جاده های استان افزود: طرحهای ویژه ترافیکی در این خصوص پیش بینی شده و رانندگان باید توجه داشته باشند به دلیل برودت هوا حتی الامکان از مسافرت های غیر ضروری خودداری و در صورت نیاز حتماً وسایل و تجهیزات ایمنی چون وسایل گرمازا و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

فرمانده قرار گاه پلیس راه گلستان نیز گفت: با توجه به بارش برف در سطح شهرها و جاده های استان، رانندگان با احتیاط کامل حرکت کنند.

سرعنگ علی اصغر مهری افزود: خوشبختانه اکنون مشکلی در تردد راههای ارتباطی وجود نداشته و کلیه مسیرهای ارتباطی باز است.

وی اظهار داشت: شهروندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر از وضعیت جاده های استان با شماره تلفن 2183159 – 0171 تماس برقرار کنند.