پیشنهاد دولت در بودجه سال 89 تورم زاست

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب افزود: بودجه پیشنهادی دولت برای سال 89 هرچند که دیر هنگام به مجلس ارائه شد دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی است.

وی افزود: رقم پیشنهادی درآمدی دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها از مهمترین نقاط منفی این لایحه است.

نصیرپور با بیان اینکه این بند از لایحه بر خلاف مصوبه مجلس است گفت: رقم مصوب مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حدود 20هزار میلیارد تومان بود درحالیکه دولت این رقم را به 40هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس تصویب این رقم بودجه را به دلیل نقدینگی بالا تورم زا دانست و اظهار داشت: تزریق این رقم به بودجه کشور به طور طبیعی موجب بالا رفتن قیمتها و در نهایت فشار به طبقات کم درآمد جامعه خواهد شد .

نماینده سراب در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار امیدواری کرد که دولت با دقت لازم و در نظر گرفتن جوانب و آثار تورمی و روانی آن در جامعه ساز و کارهای ویژه ای را برای اجرای آن در نظر بگیرد تا این مسئله موجب آسیب به مردم نشود .

نماینده مجلس هشتم اظهار نگرانی کرد که ممکن است اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مشکلات فعلی حاکم بر صنایع کشور را که نشات گرفته از رکود اقتصادی جهانی و نیز عدم تزریق تسهیلات و نیازهای مالی صنایع است مضاعف کند.

مجید نصیر پور در رابطه با نحوه نظارت مجلس بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: نحوه نظارت مجلس بر قوانین مصوب از طریق مراجع نظارتی مجلس و سئوال و استیضاح پیش بینی شده است و نحوه اجرای این قانون نیز از نظارت مجلس دور نخواهد بود.

نماینده سراب با رد احتمال تعلق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطر نشان کرد: بودجه سال 89 با در نظر گرفتن این قانون تنظیم شده است و هرگونه تا خیر در اجرای این قانون بطور جد بودجه سال 89 را با مشکل مواجه خواهد کرد.