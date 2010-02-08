قرارگاه راهیان نور در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام صبح دوشنبه دراین باره گفت: برای ساخت، تجهیز و تکمیل این قرارگاه دو میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.

صادق کاکی افزود: این قرارگاه در محل تیپ امیرالمومنین(ع) استان ایلام واقع در منطقه عمومی بانروشان بخش صالح آباد شهرستان مهران احداث شده است

این مسئول با اشاره به اینکه قرارگاه مذکور شامل تجهیزات کامل بوده و ظرفیت اسکان روزانه 400مسافر در قالب کاروانهای راهیان نور را دارد، خاطرنشان کرد: این استان با توجه به اینکه یکی از مناطق عملیاتی دوران هشت دفاع مقدس محسوب می شود، سالانه پذیرای هزاران مسافر در قالب کاروانهای راهیان نور است و ایجاد این قرارگاه نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی به این افراد دارد .

سردار کاکی یادآور شد: در ایام نوروز پیش بینی می شود 13 هزار نفر از اقشار مختلف مردم، دانشجویان، دانش آموزان و بسیجیان در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی مهران، دهلران، میمک، فکه موسیان، صالح آباد و ارتفاعات قلاویزان و چنگوله بازدید نمایند.