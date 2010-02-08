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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

دستاورد انقلاب اسلامی/

3800 سازه آبی طی 30 سال در گلستان احداث شد

3800 سازه آبی طی 30 سال در گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در 30 سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شش سد بزرگ، هشت سد کوتاه، 300 آب بندان و 3800 سازه آبی در استان احداث شده است.

نادعلی حاجیلری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 31 سال اخیر صنعت آب گلستان نیز همانند سایر بخش های دیگر شاهد موجی از سازندگی و توسعه بوده که بیانگر فعالیت فوق العاده نظام در این بخش بوده است در حالیکه تا پیش از پیروزی انقلاب تنها یک سد در گلستان احداث شده بود.

وی اظهار داشت: در رژیم گذشته بسیاری از شهرهای استان هم از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار نبوده و روستاییان هم در این مورد با مشکلات حادی مواجه بودند، این در حالیست که آب شرب از حقوق اولیه شهروندان بوده، که متاسفانه بخش مهمی از کشورمان در آن زمان از این موهبت الهی برخوردار نبودند.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی و مدیریت جامع بخشهای مختلف صنعت آب گلستان اعم از حفاظت کمی و کیفی، بهره برداری و استحصال منابع آب سطحی و زیرزمینی و توجه به زیرساخت های این بخش از دیگر توفیقات نظام اسلامی در این بخش بوده است.

به گفته حاجیلری، همچنین تدوین چند برنامه مهم و سند راهبردی چشم انداز ایران تا سال 1404 که مباحث مهمی در صنعت آب نیز در آن طرح و اجرایی شده از جمله دستاوردهای نظام در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: از سوی دیگر عنایت ویژه دولت نهم و دهم به صنعت آب گلستان در حدود پنج سال اخیر نیز بسیار مهم و حیاتی بوده که نویدبخش آینده ای روشن در حوزه آب است.

کد مطلب 1032023

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