پرونده زباله های عفونی همچنان در کمیسیون اصل نود مفتوح است

فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دستگاههای متولی در امحاء زباله های عفونی گفت: پرونده زباله های بیمارستانی همچنان در کمیسیون اصل نود باز است و این موضوع به صورت سیستماتیک پیگیری می شود.

پرونده زباله های بیمارستانی چند سالی است که از سوی کمیسیون اصل نود مجلس و دادستانی کل کشور دنبال می شود اما هنوز با وجود در اختیار داشتن آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها اقدام جدی در امحاء صحیح زباله های عفونی انجام نشده است.

اخیرا نیز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست درگفتگو با مهر جمع بندی نظر کارشناسان در مورد اجرای بحث پسماندهای بیمارستانی توسط وزارت بهداشت را بحرانی ارزیابی کرده است.

از سوی دیگر مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در گفتگو با مهر تاکید کرد: مسئولان بیمارستانهایی را که در امحاء زباله های عفونی از انجام وظایف تخطی می کنند به مراجع قضائی معرفی می کنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سازمان محیط زیست نیز به عنوان متولی اصلی در امحاء زباله های بیمارستانی می تواند موارد تخلف سایر دستگاهها در عدم اجرای تعهدات را به کمیسیون اصل نود اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

موسوی به رابطه مستقیم نحوه غلط امحاء زباله های عفونی در کشور و نگرانی از شیوع بیماری در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: با توجه به حساسیت موضوع زباله های عفونی بنا شده این امر با جدیت در مراجع ذی ربط پیگیری شود.