ایرج اسکندری، نقاش و استاد دانشگاه در مورد برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر و دوسالانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: در همه کشورهای دنیا معمولا نمایشگاهها یا جشنواره‌های بزرگ سالیانه‌ای برگزار می‌شود که دولت متصدی آن است و تازه‌ترین آثار هنری در آنها ارائه می‌شود. خوب است که دولتها چنین حمایتهایی را آثار هنری داشته باشند. اما اگر دولت خود را از تصدیگری خلاص کند و بخش خصوصی عهده‌دار برگزاری دوسالانه‌ها و نمایشگاه‌ها باشد مشارکت بیشتری از سوی هنرمندان ایجاد می‌شود.

وی در توضیح این مسئله عنوان کرد: انجمنهای تخصصی مانند گرافیک، نقاشی، مجسمه و.. بهترین نمونه بخش خصوصی هستند که می‌توانند امور اجرایی دوسالانه‌ها و جشنواره‌ها را انجام دهند دولت هم بر کار آنها نظارت کند. به هرحال بودجه‌ای نیز برای برگزاری این دوسالانه‌ها در اختیار مرکز هنرهای تجسمی قرار می‌گیرد . این به بودجه را می‌تواند در اختیار انجمنها باشد.

اسکندری در ادامه به اثرات این کار اشاره کرد: وقتی انجمنها و بخش خصوصی خود عهده‌دار برپایی دوسالانه‌ها و نمایشگاهها شوند اعتماد بیشتری میان اعضا، هنرمندان و دولت ایجاد می‌شود. در نتیجه شاهد مشارکت گسترده‌تر و ارائه آثار بهتری خواهیم بود. آقای شالویی (مدیر مرکز هنرهای تجسمی) نیز با توجه به دیدگاههای مثبتی که در زمینه هنرهای تجسمی دارد احتمالا می‌تواند این مسئله را درک و شرایط را تسهیل کند.

این نقاش سپس به ذکر مثالی پرداخت: چنین اتفاقی در حوزه نگارخانه‌ها افتاده است یعنی نگارخانه داران به عنوان بخش خصوصی به فعالیت خود می‌پردازند و دولت به واسطه اعتمادی که به آنها ، تنها بر عملکردشان نظارت می‌کند.

وی تصویب بودجه خرید آثار هنری توسط نهادهای دولتی را کمک مهمی برای ایجاد انگیزه میان هنرمندان دانست:تصویب بودجه خرید آثار هنری توسط نهادهای دولتی می‌تواند کمک بزرگی به رونق و ایجاد انگیزه میان هنرمندان باشد.