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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

کسایی‌پور در گفتگو با مهر:

مهرام پیش درآمد خوبی برای پلی‌آف است/ می‎توان بدون تاثیر اما مورد توجه بود

مهرام پیش درآمد خوبی برای پلی‌آف است/ می‎توان بدون تاثیر اما مورد توجه بود

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با اشاره به دیدار روز سه شنبه تیمش مقابل مهرام تهران گفت: این دیدار اگر چه در سرنوشت دو تیم بی تاثیر است اما پیش درآمد خوبی برای مرحله پلی‎آف مسابقات خواهد بود.

محمد کسایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پتروشیمی با کسب هر نتیجه‎ای از دیدار فردا مقابل مهرام به عنوان تیم سوم رقابت‌های دوره‌ای بسکتبال راهی مرحله پلی‎آف خواهد شد، اظهار داشت: از آنجا که بابت نتیجه بازی هیچ دغدغه‎ای نداریم، در جریان بازی ارزیابی وضعیت بازیکنان و مجموعه تیم را بیشتر از هر فاکتور دیگری مورد توجه قرار می‎دهیم.

وی ادامه داد: به هر حال مهرام یکی از بهترین‎های ایران و آسیاست. می‌توانیم به واسطه دیدار با این تیم آنهم در چنین شرایطی، خود را برای رویارویی با ذوب‎‌آهن در مرحله پلی‎آف رقابت‎ها آماده‎تر کنیم. هر چند که هیچ شباهتی میان این دو تیم مدعی وجود ندارد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام تصریح کرد: با این حال و با وجود اینکه نتیجه بازی کوچکترین تاثیری به حال ما و حتی مهرامی‎ها ندارد، باید بازهم مثل همیشه برای بهترین بودن تلاش کرد. چون معتقدیم می‎توان بدون تاثیر اما در عین حال مورد توجه بود. خصوصا اینکه به طور حتم عملکرد ما در این بازی برای حریمان مهم است.

کسایی‎پور با اشاره به اینکه پس از دو جلسه محرومیت شاگردانش در این بازی می‏توانند از حمایت تماشاگران ماهشهری بهره‎مند باشند، یادآور شد: اتفاق خوش دیگر این است که وضعیت بازیکنان مصدوممان برای این بازی کاملا بهبود پیدا کرده است. سعید داورپناه، جواد داوری و رضا هنگام‎پور می‎توانند بدون آسیب‎دیدگی در این بازی پتروشیمی را همراهی کنند.

دیدار معوقه دو تیم پتروشیمی بندرامام و مهرام تهران به عنوان آخرین دیدار مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا (سه شنبه) در سالن شهرک بعثت ماهشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1032031

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