محمد کسایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پتروشیمی با کسب هر نتیجهای از دیدار فردا مقابل مهرام به عنوان تیم سوم رقابتهای دورهای بسکتبال راهی مرحله پلیآف خواهد شد، اظهار داشت: از آنجا که بابت نتیجه بازی هیچ دغدغهای نداریم، در جریان بازی ارزیابی وضعیت بازیکنان و مجموعه تیم را بیشتر از هر فاکتور دیگری مورد توجه قرار میدهیم.
وی ادامه داد: به هر حال مهرام یکی از بهترینهای ایران و آسیاست. میتوانیم به واسطه دیدار با این تیم آنهم در چنین شرایطی، خود را برای رویارویی با ذوبآهن در مرحله پلیآف رقابتها آمادهتر کنیم. هر چند که هیچ شباهتی میان این دو تیم مدعی وجود ندارد.
سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام تصریح کرد: با این حال و با وجود اینکه نتیجه بازی کوچکترین تاثیری به حال ما و حتی مهرامیها ندارد، باید بازهم مثل همیشه برای بهترین بودن تلاش کرد. چون معتقدیم میتوان بدون تاثیر اما در عین حال مورد توجه بود. خصوصا اینکه به طور حتم عملکرد ما در این بازی برای حریمان مهم است.
کساییپور با اشاره به اینکه پس از دو جلسه محرومیت شاگردانش در این بازی میتوانند از حمایت تماشاگران ماهشهری بهرهمند باشند، یادآور شد: اتفاق خوش دیگر این است که وضعیت بازیکنان مصدوممان برای این بازی کاملا بهبود پیدا کرده است. سعید داورپناه، جواد داوری و رضا هنگامپور میتوانند بدون آسیبدیدگی در این بازی پتروشیمی را همراهی کنند.
دیدار معوقه دو تیم پتروشیمی بندرامام و مهرام تهران به عنوان آخرین دیدار مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا (سه شنبه) در سالن شهرک بعثت ماهشهر برگزار خواهد شد.
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