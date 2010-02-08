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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

فقیه زاده در گفتگو با مهر:

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن ضروری تر از همیشه است

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن ضروری تر از همیشه است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی استان قم بر حضور پررنگ دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن امسال تأکید کرد.

 محمد ابراهیم فقیه‌زاده درگفتگو با خبرنگار مهر در قم تصریح کرد: بی تردید حضور آگاهانه، یکپارچه و حماسی همه اقشار مردم انقلابی ایران به ویژه دانشگاهیان ، در راهپیمایی 22 بهمن و دفاع آن ها از آرمان های امام راحل و بیعت با رهبر فرزانه انقلاب مناسب ترین پاسخ به یاوه گویی‌های دشمنان نظام و ملت رشید ایران اسلامی خواهد بود و به طور خاص این حضور معنادار که امسال ضرورتی از هرسال است، در حقیقت پاسخی تاریخی به کسانی خواهد بود که در داخل و خارج به دنبال ایجاد یک رژیم لاییک در کشور هستند.

وی افزود: به لطف الهی در راهپیمایی 22 بهمن امسال در قم با حضور دانشگاهیان و حوزویان در صفوف متحد شاهد پیوند حوزه و دانشگاه در دفاع از نظام اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه خواهیم بود.

مراقب شبهه افکنی در سطح دانشگاه‌ها باشیم

فقیه زاده همچنین با اشاره به نقش بسیار مهم و کلیدی دانشگاهیان در پیروزی انقلاب و تداوم عزتمندانه آن اظهار داشت: یکی از شگردهای کنونی دشمن در سطح دانشگاه‌ها این است که با شبهه‌افکنی و انتشار اخبار و اطلاعات خلاف واقع، روحیه خودباوری دانشگاهیان را تضعیف و از این طریق آن‌ها را از نظام جدا کند.

وی اضافه کرد: در این وضعیت این انتظار از همه دانشگاهیان و خصوصا دانشجویان فرهیخته می‌رود که با رصد کردن توأم با بصیرت اوضاع کشور، مانع از تحقق اهداف دشمن شده و آگاهانه در دفاع از نظام جمهوری اسلامی در صحنه حضور داشته باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی قم  همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی تمام عیار دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی و مأیوس کردن نسل جوان در داخل کشور خاطرنشان کرد: پس از انتخابات ما شاهد رویکرد تأسف بار دشمن در بهره‌برداری مغرضانه از برخی انتقادها به ویژه پس از انتخابات در کشور بودیم.

کد مطلب 1032033

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