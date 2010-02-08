75 کارگاه تولیدی خدماتی برای نیازمندان ایلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عزت الله قائدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارگاه های تولیدی برای مددجویان جویای شغل و زیر پوشش این نهاد در سراسر استان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: راه اندازی این کارگاه ها بر مبنای برنامه پنجم توسعه و در راستای سیاستهای اشتغالزایی کمیته امداد با هدف استقلال مالی مددجویان خواهد بود.

این مسئول با اشاره به اینکه در صورت فراهم شدن زمین و فضای مناسب و همکاری و تعامل مسئولان استان و شهرستانها، پیش بینی می شود در هریک از شاخه های این نهاد در سراسر استان حداقل پنج کارگاه ایجاد شود، خاطرنشان کرد: محور فعالیت این کارگاه های تولیدی و خدماتی بر اساس استعداد و امکانات هر منطقه از استان و در زمینه های دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، تولیدی و سایر مشاغل و حرفه ها خواهد بود.

قائدی اضافه کرد: منبع تأمین اعتبار این طرحهای تولیدی تسهیلات بانکی استان و منابع مالی کمیته امداد خواهد بود و در صورت استقبال مددجویان و خانواده های جویای شغل، هیچ گونه محدودیتی در راه اندازی این کارگاه ها برای سایر متقاضیان وجود نخواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام نیز در این نشست گفت: سالانه میلیاردها ریال تسهیلات اشتغالزایی از سوی این نهاد به مددجویان زیرپوشش پرداخت می شود.

علیرضا ابراهیمی افزود: اجرای طرحهای خودکفایی با پرداخت تسهیلات این نهاد نقش مهمی در استقلال مالی مددجویان زیر پوشش داشته است.

بیش از 100 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.