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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

مسائل اساسی در فلسفه منتشر شد

کتاب مسائل اساسی در فلسفه با گردآوری جان شند از سوی انتشارات ویلی بلک‌ول منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به موضوعات اساسی در فلسفه و مسائلی که هنوز نیز ذهن فلاسفه را به خود مشغول داشته می‌پردازد.

این کتاب توسط صاحبنظران حوزه‌های گوناگون فلسفه به نگارش درآمده است.

 موضوعاتی چون حقیقت و صدق، معرفت و اصالت وجود، اراده آزاد و اخلاق و وجود خدا از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مؤلف در ابتدای این کتاب مقدمه‌ای تحت عنوان فلسفه و چهار فضیلت فلسفی به نگارش درآورده است. این کتاب در 20 فصل تنظیم شده است.

هر فصل مقاله‌ای است از یکی از اندیشمندان معاصر که موضوعی فلسفی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادراک، دلایل پیشینی، واقعیت و اندیشه، وجود و هستی، ذهن و آگاهی، زبان و معنا، علیت و قانون طبیعت، انتخاب اخلاقی، دولت و آزادی از جمله مداخل مورد بررسی در این کتاب هستند.

کد مطلب 1032036

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