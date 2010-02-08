مشکلات اقتصادی مدرسه فوتبال بکهام را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه فوتبال بکهام کمی پیش از کریسمس به حالت تعطیل درآمده بود اما خبر آن به طور عمومی اعلام نشده بود و این در حالی است که کارکنان این آکادمی، بیکار شده اند.

بر پایه گزارش دیلی بریز، "آنشوتز انترتیمنت گروپ"، مالک باشگاه لس آنجلس گالکسی، از طریق مایکل راث، سخنگوی این شرکت ، در ماه دسامبر به اطلاع کارکنان رسانده بود که این آکادمی بسته می شود.

این مدرسه فوتبال طبق اعلام منابع نزدیک به باشگاه، قربانی بحران اقتصادی شده است. اگرچه مسئولان این شرکت مدعی اند که این فعالیت اقتصادی ضرر چندانی به آنها وارد نیاورده است.

راث گفت: به عنوان یک کمپانی خصوصی، ما در ارتباط با مسائل مالی صحبت نمی کنیم البته این شرکت ضرر میلیون دلاری نکرده است.

در این مدرسه، کودکان 8 تا 15 سال آموزش می دیدند ضمن اینکه یک روز هم به کودکان کمتر از این سن اختصاص یافته بود.