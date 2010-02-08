رقابت 12 گروه موسیقی نواحی در جشنواره موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و پنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر ، 4 گروه موسیقی "آرنگ" به سرپرستی پیمان بزرگ نیا ،"خسرو" به سرپرستی سید رسول اندرز ، "گیل" و "آمارد" به سرپرستی ناصر وحدتی و "عاشیق های دده قورقود" به سرپرستی کوثر علی شهبازی از تهران در بخش نواحی حضور دارند.

همچنین گروه های موسیقی "جولان" به سرپرستی موسی الرضا ولی نژاد از شیروان، "نغمه هرمزگان" به سرپرستی غلامرضا رحیمیان از بندرعباس، "پهره" به سرپرستی نادر نیک نژاد از ایرانشهر، "سهند" به سرپرستی عسگر مسن بناب از تبریز ، گروه انجمن موسیقی استان کهگیلویه و بویر احمد به سرپرستی سید همت هاشمی، "تنبور نواوازان طرز" به سرپرستی فرشید کاکاوند از قزوین، "آبیدر" به سرپرستی یدالله نورانی از سنندج، "درنا" به سرپسرتی فرهاد باغچقی از بجنورد از دیگر گروههای پذیرفته شده در بخش موسیقی نواحی هستند.