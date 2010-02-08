ناصر دهقانی مجری طرح این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در جلسه نقد و بررسی فیلم "شب واقعه" در برج میلاد واکنش‌ها به این فیلم مثبت بود، نکاتی که خبرنگاران و منتقدان مطرح کردند درست و حرفه‌ای بود. آنها به زمان طولانی فیلم انتقاد داشتند، قرار است برای اکران عمومی فیلم را 8 تا 10 دقیقه کوتاه کنیم تا ضرباهنگ مناسبی پیدا کند.

وی افزود: متاسفانه هیئت داوران بازی خوب حمید فرخ‌نژاد در این فیلم را ندیدند، سیمرغ بلورین بازیگری مرد حق فرخ‌نژاد بود که با بازی یکدست و فوق‌العاده خود "شب واقعه" را به اثری درخشان در سینمای ایران تبدیل کرد. "شب واقعه" در بخش‌های مختلف می‌توانست جوایزی بگیرد اما هیئت داوران ارزش‌های آن را ندیدند.

این تهیه‌کننده ادامه داد: "شب واقعه" اثری ملی در مذمت جنگ‌افروزی و در ستایش صلح و دوستی است، فیلم اگر در شرایط مناسب روی پرده برود می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند، امیدواریم فیلم را نوروز یا بعد از ماه رمضان اکران کنیم. "شب واقعه" می‌تواند مخاطب گسترده داشته باشد.

"شب واقعه" به کارگردانی شهرام اسدی و بازی حمید فرخ‌نژاد، لادن مستوفی، حبیب دهقان‌نسب و باران کوثری داستان تلاش دریاقلی سورانی در روزهای ابتدای جنگ برای کمک به مردم آبادان است.