افتتاح خطوط تولید هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی با برد بالا

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص خطوط تولید 2 نوع هواپیمای پیشرفته بدون سرنشین گفت: این هواپیماها قادرند ماموریت های شناسایی، مراقبت و تهاجمی را با برد و دقت بسیار بالا انجام دهند.

سردار وحیدی تصریح کرد: هواپیمای بدون سرنشین رعد محصول هوشمند و تهاجمی است که با دقت نقطه زنی بالا، اهداف مورد نظر را منهدم می کند.

وی گفت: با تولید انبوه و تحویل دهی این هواپیما قدرت شناسایی، مراقبتی و دفاعی نیروهای مسلح به نحو چشم گیری افزایش می یابد.

سردار وحیدی افزود: فرصت را مغتنم شمرده از همه دست اندرکاران کادر فنی، متخصصان و خلبانان عزیز که در خلق این دستاوردهای ارزشمند مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی می کنیم.

وزیر دفاع با تبریک این موفقیت ارزشمند به محضر ملت شریف ایران و فرمانده معظم کل قوا، تصریح کرد: متخصصان و دانشمندان با الهام از آموزه های انقلاب اسلامی و روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الاشان انقلاب اسلامی تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا کمر همت بسته اند تا با تحقق بخشی آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف سند چشم انداز توسعه کشور به ویژه در بخش دفاع باشند.

در این مراسم همچنین یک فروند هواپیمای فجر 3 به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.

هواپیمای فجر 3 تنها هواپیمای 4 نفره کشور است که کلیه مراحل طراحی و ساخت آن مطابق با آیین نامه های استاندارد بین الملل JAR در داخل کشور انجام شده است.

این هواپیما دارای سازه تمام کامپوزیت با سرعت 320 کیلومتر در ساعت است.

آموزش خلبانی، گشت زنی مرزی، ترابری سبک، حمل مسافر ویژه، پست هوایی، عکس برداری، فیلم برداری و انجام پروازهای تفریحی از کاربردهای این هواپیما است.

گفتنی است همزمان با تحویل دهی این هواپیما قرارداد تولید 10 فروند دیگر از هواپیمای فجر 3 میان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران منعقد و مبادله شد.