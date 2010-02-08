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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

سامی ابوزهری:

گفتگوی ملی تنها راه حل اختلافات داخلی فلسطین است

گفتگوی ملی تنها راه حل اختلافات داخلی فلسطین است

سخنگوی رسمی جنبش حماس شب گذشته در بیانیه ای خطاب به رهبران جنبش فتح اظهار داشت که گفتگوی ملی تنها راه حل اختلافات داخلی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، سامی ابوزهری در بیانیه ای از جنبش فتح دعوت کرد که برای پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین به جای اعزام گروه های فشار به غزه به گفتگوی ملی روی آورند.

وی خاطرنشان کرد: استقبال گرم رهبران حماس از "نبیل شعث" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح بیانگر جدیت حماس در تصمیم خود برای برقراری آشتی ملی و صداقت مواضع این جنبش است که همواره اعلام می کند غزه به روی همگان باز است و اینگونه نیز باقی خواهد ماند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: تلاش های جنبش فتح در راستای اعزام هیئتی متشکل از هزار شخصیت به غزه به مثابه فرار از آشتی ملی است.

"زیاد ابوعین" یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح اخیرا اعلام کرده بود که این جنبش تلاش می کند هزار شخصیت فلسطینی متشکل از افراد مستقل، اساتید دانشگاه، رجال دینی مسیحی و مسلمان ساکن قدس و کرانه باختری را برای تحت فشار گذاشتن جنبش حماس به منظور امضای توافقنامه آشتی ملی به غزه اعزام کند.

کد مطلب 1032049

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