مقاوم سازی مدارس محقق نشد / 1500میلیارد تومان کسری در آموزش و پرورش

علی عباسپور تهرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از یک هزار میلیارد بودجه مقاوم سازی مدارس برای سال آینده تنها 158 میلیارد تومان پیش بینی شده و حدود 850 میلیارد از آن کسر شده که قطعا به پروژه های بازسازی مدارس ضربه می خورد.

به موجب قانون مقاوم سازی مدارس که در انتهای دولت هشتم به تصویب مجلس رسید، چهار میلیارد دلار برای بهسازی لرزه ای باید در اختیار آموزش و پرورش قرار می گرفت که تا انتهای برنامه چهارم توسعه که پایان مهلت اجرای این قانون بود، دو هزار و 500 میلیارد تومان آن واریز شده و باقی آن تاکنون اختصاص نیافته است.

به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، قانون مقاوم سازی مدارس یکی از بزرگترین اقدامات در راستای بهسازی و نوسازی مدارس است. همچنین معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که "در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت در این زمینه، مقاوم سازی بسیاری از مدارس متوقف می شود."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع بسیاری از اهداف ما در قانون مقاوم سازی مدارس تاکنون محقق نشده است و حتی در بازدیدی که از استان هرمزگان داشتیم شاهد برگزاری برخی از کلاسهای درس در کانکس بودیم.

عباسپور با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره نداشتن کسری بودجه در سال تحصیلی آینده گفت: ما خوشحال می شویم که این وزارتخانه کسری نداشته باشد اما مسئولان این وزارتخانه می توانند اعتبارات مقاوم سازی مدارس را پرداخت نکنند و پیمانکاران نیز کار خود را رها کنند و بگوییم که کسری بوجه هم نداریم.

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش 11 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در هر صورت اگر آموزش و پرورش قصد داشته باشد که به همین روال کنونی حرکت کند در سال آینده با یک هزار و 500 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد که البته نباید افزایش تورم را در این مورد نادیده گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: ما قصد تخریب نداریم اما اگر مسئولان آموزش و پرورش قصد داشته باشند بهتر از گذشته حرکت کنند باید به مسائل پرورشی، بهداشت، سلامت روحی و روانی دانش آموزان توجه کنند و در این زمینه اعتبارات خوبی را تخصیص دهند.