بزرگترین سایت آموزش هکرها در چین تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت Black Hawk Safety Net که در ازای دریافت حق عضویت برای 12 هزار عضو خود خدماتی از قبیل آموزش هک و و دانلود نرم افزارهای مخرب را فراهم می کرده است در اواخر ماه نوامبر توسط مقامات چینی غیر فعال شد.

حملات سایبری از جانب کشور چین از زمانی که شرکت گوگل را تحت تاثیر خود قرار داد توجه مجامع جهانی را به خود جلب کرده است. چین مشارکت خود در پروژه حمله سایبری به گوگل را انکار کرده و اعلام کرده است درباره هک و هکرها هیچ نوع بخششی وجود نخواهد داشت.

بر اساس گزارش رویترز، خبر بسته شدن این وب سایت در اواخر ماه نوامبر و بازداشت سه تن از اعضای این سایت به جرم فعالیتهای تبهکارانه بدون ذکر دلیل انتشار دیرهنگام این خبر در رسانه های چینی اعلام شد.

شهرت هک کردن در چین و استفاده هکرهای چینی از آدرسها و سرورهای متعدد متعلق به تایوان و دیگر کشورها تشخیص اینکه چه کسی و چگونه این افراد را هدایت می کند را سخت کرده است.