روستای تاریخی کندوان به سیستم پیشرفته دفع فاضلاب تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی صبح دوشنبه در آیین افتتاح این طرح گفت: در این اقدام که با تلاش چند ماهه متخصصان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به مرحله بهره‌برداری رسیده، روستای تاریخی و منحصر به فرد کندوان با اتصال به سیستم پیشرفته دفع فاضلاب از این مشکل قدیمی رهایی یافت.

وی افزود: در این اقدام که با نصب ‌هزار و 300 متر انشعاب لوله در مسیر اصلی و 700 متر در مسیر فرعی و هزار و 600 متر لوله‌های PVC فشار قوی برای اتصالات فرعی همراه بوده، 16 منهول بتنی به قطر 7.1 متر در طول مسیر اصلی نصب شده است.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مجموعه سپتیک تانک نصب شده در این روستا که شامل 20 واحد سپتیک بتنی به قطر 6.1 متر و ارتفاع 8.5 متر است، حجم جواب‌دهی به فاضلاب روستا تا 200 متر مکعب را داراست.

وی افزود: در این مجموعه هشت واحد فیلتر 2.1 متری به ارتفاع 8.5 متر به همراه دو خط اصلی تقسیم فاضلاب به همراه منهول مقسم نصب شده‌اند تا مردم زحمت‌کش روستای کندوان و همچنین گردشگران پر شمار این روستا، از این پس از نظر دفع فاضلاب با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

محمدی، تلاش متخصصان سازمان و همکاری مردم شریف روستا را از علل اتمام سریع این پروژه دانست و تصریح کرد: خوشحال‌ هستیم که می‌توانیم روستای شگفت‌انگیز کندوان را به عنوان نخستین روستای کشور که به سیستم فاضلاب مجهز شده معرفی کنیم.

براساس این گزارش روستای "کندوان" در 22 کیلومتری اسکو و 62 کیلومتری تبریز در میان دره‌ای با صفا کنار رودخانه‌ای پر آب به همین نام واقع شده است و شیوه بنای خانه‌های این روستا از نوع معماری صخره‌ای به شکل مخروطی یا کله قندی مربوط به قرن هفتم هجری است.

برخی از باستان شناسان قدمت این روستا را به دوره‌های پیش از اسلام نسبت می‌دهند. بلندی تپه‌های مخروطی و هرمی شکل این روستا بیش از 60 متر است.

بافت قدیمی‌ترین روستای کندوان که یکی از زیباترین و منحصر به فردترین روستاهای تاریخی کشور و تنها روستای زنده صخره‌ای محسوب می‌شود، هم اکنون با ساخت و ساز‌های جدید در این روستا که متفاوت با بافت گذشته است با تهدیدی جدی روبرو شده است.

وجود آب معدنی، خانه‌های منحصر به‌فرد، دره‌های سر سبز و خرم، آب و هوای مطبوع و لبنیات و عسل مرغوب کوهستان، سبب جذب تعداد کثیری مسافر از نقاط دور و نزدیک به این روستا به خصوص در فصول مساعد سال می‌شود.

این روستا به سبب ویژگی معماری صخره‌ای و بافت مخصوص آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.