به گزارش خبرگزاری مهر، "کالی دانتون" نماینده کمیته برگزاری بازی های المپیک زمستانی گفت: بلیت ها برای دوره های مقدماتی هاکی، کرلینگ و برخی از مراسم پیروزی برای کلیه شب ها نیز به فروش خواهند رسید.

وی افزود: همیشه صندلی های خالی زیادی برای مسابقات در بازی های المپیک، حتی در زمان ظرفیت های کامل وجود داشته، چرا که همه طرفداران از کلیه بلیت های خریداری شده استفاده نمی کنند.

" ونکوور" و "ویستلر" میزبان بیست و یکمین دوره بازی‎های المپیک زمستانی از 12 تا 28 فوریه 2010 خواهند بود.

تیم ملی چهار نفره کشورمان با ترکیب مرجان کلهر، پوریا ساوه شمشکی، حسین ساوه شمشکی و سید ستار صید 20 بهمن ماه راهی ونکوور محل برگزاری بازی های المپیک زمستانی خواهند شد.

