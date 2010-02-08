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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

برشان خبر داد:

دوازدهمین نمایشگاه کتاب استانی سیستان و بلوچستان برگزار می شود

دوازدهمین نمایشگاه کتاب استانی سیستان و بلوچستان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی زاهدان در بهمن ماه جاری خبر داد.

نورالله برشان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: این نمایشگاه از 27 بهمن ماه جاری گشایش می یابد و در آن حدود 450 ناشر و نمایندگی انتشاراتی در 260 غرفه حضور خواهند داشت.

مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان افزود: در نمایشگاه امسال کتاب استان، تعداد 60 خط تلفن در محل غرفه ها جهت استفاده از بن کارتهای الکترونیکی برای رفاه مراجعین فعال می شود.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد دو دستگاه خودپرداز نیز از سوی بانک صادرات به همین منظور در محل نمایشگاه مستقر خواهد شد.

برشان از توزیع بن کارت الکترونیکی کتاب توسط بانک صادرات در محل نمایشگاه دوازدهم کتاب استانی زاهدان نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: توزیع بن کارت الکترونیکی که از مزایای برگزاری نمایشگاه امسال است، جایگزین بن های کاغذی خواهد شد.

کد مطلب 1032063

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