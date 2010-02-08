اسامی برندگان جایزه شیخ زاید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مشورتی جایزه شیخ زاید، حفناوی بعلی نویسنده الجزایری را به خاطر نوشتن کتاب"مقدمه‌ای بر نقد نظریه نسبیت فرهنگی" با توجه به دانش وی و انتقاد او از جریان فرهنگ‌پذیری به اشکال مختلف در زندگی روزمره شایسته دریافت این جایزه دانست.

همچنین قیس صدقی نویسند کتاب "حلقه طلایی" از کشور امارات متحده عربی به عنوان برنده جایزه بخش "ادبیات کودکان" شناخته شد. اهمیت دادن به ارزشهای اخلاقی همچون سخاوت، احترام به بزرگترها، مهربانی، همبستگی اجتماعی و حفظ میراث فرهنگی و همچنین در آمیختن این آموزه‌ها در قالب ادبیات از جمله عواملی اعلام شد که در برگزیدن این اثر نقش داشته‌است.

از برگزیدگان جایزه کتاب شیخ زاید در مراسم بزرگی که سوم مارس (12 اسفند ماه) در "کاخ امارات" در ابوظبی همزمان با نمایشگاه کتاب بین‌المللی کتاب ابوظبی برگزار می‌شود تجلیل به عمل خواهد آمد.

جایزه شیخ زاید به یاد شیخ زاید بن سلطان النهیان فرمانروای ابوظبی و حاکم امارات متحده عربی به مدت 30 سال است که برپا می‌شود.

