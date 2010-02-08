95 درصد زندانیان کشور مرد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نشان می دهد، 96.52 درصد زندانیان مرد و 3.48 درصد زن هستند.

همچنین از نظر سطح تحصیلات 13.77 درصد زندانیان بیسواد، 3.48 درصد بالاتر از دیپلم هستند و بیشترین سطح سنی زندانیان با 31.33 درصد بین 26 تا 32 سال است.

ارزیابی سازمان زندانها از شغل زندانیان در زمان ارتکاب جرم نشان می دهد که هفت درصد زندانیان بیکار، هفت درصد راننده و 35 درصد شغل آزاد داشته اند.

همچنین بررسیها در خصوص وضعیت خانوادگی زندانیان نشان داده است که 48 صدم درصد این زندانیان مطلقه و در حدود 63.29 درصد متاهل و 36.5 درصد مجرد هستند.

گفتنی است، بر اساس اعلام سازمان زندانها، 170 هزار زندانی در زندانهای کشور به سر می برند و این در حالی است که متوسط نرخ جهانی زندانیان به میزان هر صد هزار نفر، 130 تا 140 نفر است اما این آمار در کشورمان 240 نفر است.

به گفته اسماعیلی، دوران حبس 62 درصد زندانیان کمتر از یک ماه و 32 درصد از آنان کمتر از ده روز است همچنین بیش از 43 درصد جمعیت زندانیان را مجرمین مربوط به مواد مخدر تشکیل می دهند.