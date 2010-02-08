امکانات آزمایشگاهی کرج در خصوص بیماری ایدز به روز نیست

مهران ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: افزایش بیماران مبتلا به ایدز، لزوم به روز کردن امکانات تشخیصی و آزمایشگاهی در خصوص این بیماری را بیش از پیش آشکار می کند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت داروهای ایدز تا حدی مطلوب است اما امکانات آزمایشگاهی در زمینه این بیماری پاسخگوی همه نیازها نیست و باید از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.

این مسئول بیان کرد: در این زمینه می توان گفت امکانات در زمینه دارو به روز است اما امکانات مربوط به آزمایشگاه در سطح سال 2000 است.

ایزدی یادآور شد: خدمات دهی به بیماران مبتلا به ایدز نیازمند ارتقای سطح کمی و کیفی داروها و تجهیزات آزمایشگاهی است و به هر دوی این موارد نیاز داریم.

این پزشک عنوان کرد: مراکزی در خصوص تشخیص بیماری ایدز خدمات دهی می کنند که لازم است همه آنها از امکانات و تجهیزات کافی برای این امر برخوردار شوند تا بتوانند وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهند.

وی اظهار داشت: هرچه تنوع داروهای ایدز بیشتر باشد، بهتر است زیرا امکان خدمات دهی به بیماران مبتلا به ایدز را افزایش می دهد.

ایزدی از فرهنگسازی و تغییر نگرش عمومی در خصوص بیماری ایدز در کشور به عنوان یک ضرورت نام برد و خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد جامعه همچنان به بیماران ایدزی به دید منفی نگاه و آنها را ترک می کنند و درحالیکه این امر بسیار نامطلوب است.