جشنواره تولیدات صنایع دستی دانش آموزان عشایری کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، لطف الله عباسی شامگاه یکشنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش عشایری کشور در هتل آسمان از برگزاری اولین دوره جشنوراه تولیدات دانش آموزان عشایری کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی از مهمترین پتانسیلهای عشایر کشور محسوب می شود برگزاری این جشنواره را گامی در راستای احیاء و توجه بیشتر به صنایع دستی بخصوص در بین عشایر عنوان کرد.

عباسی گفت: این جشنواره در سال جاری برگزار می شود اما هنوز مکان و زمان دقیق جشنواره مشخص نشده و بزودی در این خصوص برنامه ریزی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش عشایری کشور خاطرنشان کرد: دومین جشنواره تجلیل از نخبگان و تلاشگران علم و فرهنگ و هنر عشایر نیز در فروردین ماه سال 89 در کرمان برگزار می شود.

وی از استانهای مختلف خواست هرچه سریعتر نخبگان عشایر خود را به دبیرخانه این جشنواره معرفی کنند.

عباسی با اشاره به برگزاری اجلاس مدیران عشایری کشور در کرمان نیز گفت: این اجلاس در راستای هماهنگی بیشتر مدیران عشایری کشور برگزار می شود و از مهمترین اهداف این نشست بررسی تدوین سند ملی آموزش و پرورش در بخش عشایری و درس ملی عشایر است.