راز چگونگی نشستن شبنم بر روی تار عنکبوت فاش شد

به گزاش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوار ملی علوم مولکولی در پکن موفق شدند پرده از راز اینکه شبنمها چگونه جذب تار عنکبوت می شوند بردارند.

نتایج این کشف می تواند درهای تازه ای به روی ایجاد مواد جدید برای مرطوب نگه داشتن هوا و تبدیل این رطوبت به آب بگشاید.

این محققان دریافتند که تار عنکبوت دارای یک پروتئین فیبری است که این حشره در زمان ساخت تارهای خود آن را ترشح می کند. این پروتئین فیبری موجب می شود که تار عنکبوت بخار آب را جذب و آن را حفظ کند.

همچنین توانایی جذب قطرات شبنم بر روی تار عنکبوت به چگونه ساخته شدن گره های اولیه ای بستگی دارد که عنکبوت تار خود را روی آنها می تند.

این گره ها ممکن است از یک طرف و به شکل یک دوک باشد یا به شکل دو استوانه که بر روی یک پایه عمود شده اند باشد. از سوی دیگر تنوع سطح گره ها نسبت به رشته هایی که به دور آنها تنیده می شوند نیز در میزان جذب قطرات آب موثرند.

براساس گزارش نیچر، این تیم تحقیقاتی در آزمایشگاه موفق به ایجاد یک ساختار مصنوعی شدند که با الیاف نایلونی غوطه ور در یک محلول پلیمری ساخته شده بود. به محض آنکه این ساختار خشک شد توری را شکل داد که قابل مقایسه با تار طبیعی عنکبوت است.