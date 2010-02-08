بهزاد به مهر خبر داد: تصویب لایحه 3 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی پیمانکاران در دولت

محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: دولت در روزهای گذشته لایحه ای دو فوریتی را برای ارایه به مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که در صورت اقبال نمایندگان مجلس به آن، 3 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق، در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد، این لایحه علاوه بر بودجه‌های جاری است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: خوشبختانه با جلساتی که وزارت نیرو با دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است، هیئت دولت در روزهای گذشته، مصوب کرده است که تامین منابع مالی صنعت برق کشور را به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کند.

وی تصریح کرد: هماهنگی های لازم را وزارت نیرو با مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب این لایحه انجام داده، این درحالی است که تمامی نمایندگان مجلس، علاقمند هستند که مسائل مالی صنعت برق را حل و فصل کنند.

بهزاد گفت: وزارت نیرو تا به حال نیز موضوع پرداخت منابع مالی به پیمانکاران صنعت برق را به خوبی مدیریت کرده و مبالغی را نیز در اختیار پیمانکاران قرار داده است که اگرچه در حد مورد نیاز نیست، اما کمکی به پیمانکاران شده است.

وی اظهار داشت: تصور می رود که با برنامه ای که دولت در این قالب تصویب کرده و جلسات مشترکی که وزارت نیرو با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است، همه علاقمند به حل مشکل مالی صنعت برق هستند.

به گفته بهزاد، در سال آینده نیز پیش بینی خوبی برای صنعت برق در ماده واحده بودجه صورت گرفته است. این مقام مسئول در وزارت نیرو یادآور شد: سال 84 نیز دولت برای کمک به صنعت برق کشور یکهزار میلیارد تومان برای پوشش بخشی از بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق مصوب کرده بود.