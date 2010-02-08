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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

ترکیه و آمریکا نقشه راه جدید مقابله با پ.ک.ک را بررسی کردند

ترکیه و آمریکا نقشه راه جدید مقابله با پ.ک.ک را بررسی کردند

وزیر دفاع آمریکا از بررسی نقش راه جدید برای مبارزه با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک ) میان آنکارا و واشنگتن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "رابرت گیتس" با اعلام این مطلب گفت: پیشنهاد افزایش راه های همکاری میان ارتش های آمریکا و ترکیه را به آنکارا ارائه کردیم.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزود : از کردستان عراق نیز خواسته ایم تا وظایف خود در قبال پ.ک.ک را انجام دهد.

گیتس با تاکید بر لزوم همکاری با ترکیه و کردستان عراق برای حل موضوع پ.ک.ک گفت: آنچه من می بینم توسعه همکاری ها برای مقابله با تهدیدهاست.

حریت در ادامه به نقل از گیتس نوشت: آمریکا ممکن است با ارسال تجهیزات و اطلاعات بیشتر به ترکیه آنکارا را در مبارزه با پ.ک.ک کمک کند.  

گیتس که در رزوهای گذشته دیدارهایی را با رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و سایر مقامات آنکارا داشته در خصوص همکاری واشنگتن با آنکارا، گفت : من در مدت حضور در ترکیه پیشنهاداتی ارائه کردم و این موضوع را بررسی کردم که آیا زمینه هایی برای افزایش همکاری با آنکارا در این مورد وجود دارد یا خیر.

بر اساس این گزارش، آمریکا در سال 2007 میلادی با ارسال تجهیزات خاص اطلاعاتی، تجسس و شناسایی به ترکیه جهت مبارزه با پ.ک.ک موافقت کرده بود.  

کد مطلب 1032078

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