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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

56 طرح عمرانی در نظرآباد به بهره برداری رسید

56 طرح عمرانی در نظرآباد به بهره برداری رسید

استان تهران - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر 56 طرح عمرانی خدماتی در نظرآباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در نظرآباد، فرماندار نظرآباد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نمادین افتتاح این طرحها در شهرک صنعتی این شهرستان گفت: برای اجرای این طرحها 575 میلیارد و 570 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و بخش خصوصی هزینه شده است.

علی حدادی افزود: این طرحها در زمینه کشاورزی، بهداشت و درمان، گازرسانی، عمرانی شهری و روستایی، آموزشی، برق رسانی، مخابرات، فرهنگی و ساختمانهای اداری اجرا شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بهره مندی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار نظرآباد از نعمت گاز، این شهرستان اکنون به شهر سبز لقب یافته است.

حدادی گفت: همچنین همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی 17 واحد تولید صنعتی نیز فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کردند.

وی افزود: برای راه اندازی این واحدها 48 میلیارد و 319 میلیون ریال توسط بخش خصوصی با اقدامات حمایتی دولت نظیر اعطای تسهیلات بانکی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: با آغاز بکار این واحدها برای 543 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

حدادی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرحها بخشی از نیازهای ساکنان این شهرستان برطرف می شود. 

کد مطلب 1032082

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