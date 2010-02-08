مرکز آموزش فنی حرفه ای در شهرک صنعتی زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در مراسم بهره برداری از این مرکز که صبح دوشنبه انجام شد، اظهار داشت: با راه اندازی مرکز آموزش فنی حرفه ای در شهرک صنعتی میرجاوه، ارتقاء کارآیی نیروهای واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک فراهم می شود.

محمد میرفتح اللهی افزود: در این مرکز که در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است، هفت کارگاه در رشته های کامپیوتر، حسابداری، برق صنعتی، برق ساختمان، لوله کشی و تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ایجاد شده و مربیان فنی و حرفه ای به نیروها و کارگران شهرک صنعتی آموزش می دهند.

وی با اعلام اینکه، برای ساخت و تجهیز این مرکز بالغ بر 830 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: در صورت نیاز دیگر شهرکهای صنعتی استان، این مراکز جهت به روز شدن نیروهای واحدهای تولیدی و صنعتی، در کنار واحدهای شهرک صنعتی احداث و راه اندازی خواهد شد.