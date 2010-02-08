بهره برداری رسمی از ایستگاه متروی قلهک تا قیطریه

به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه قیطریه در تقاطع خیابان دکتر شریعتی و پل رومی قرار دارد، ساخت این ایستگاه با اتمام ساخت سکو، سالن تهیه بلیط، نازک کاری، نصب تاسیسات و تکمیل سازه های جانبی به طور همزمان تکمیل شده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه قیطریه به دلیل طرح مجتمع ایستگاهی عظیم مجاور آن و همچنین طرح ویژه پدافند غیر عامل از اهمیت بسیاری برخوردار است که راه اندازی کامل آن نه تنها دسترسی مناسبی برای اهالی شمیران به شبکه مترو و نقاط مختلف شهر ایجاد خواهد کرد بلکه از جهت ایجاد پناهگاه در شرایط بحرانی و نیز دسترسی به مراکز خرید و اداری تاثیر حیاتی خواهد داشت.

همچنین سالن فروش بلیط در این ایستگاه روی سکوی مسافران قرار نگرفته و در کنار آن احداث شده است.

در جوار این ایستگاه نیز یک پارکینگ طبقاتی زیر زمینی در حال احداث است که پس از تکمیل، روی آن به فضای سبز تبدیل خواهد شد.

ایستگاه قیطریه، عمیقترین ایستگاه در میان ایستگاه های یک طبقه خطوط مترو است و طول سکوی مسافری آن 140 متر و سطح زیربنا حدود 12 هزار متر مربع است.

در حال حاضر 8 دستگاه پله برقی در این ایستگاه نصب شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است که دو دستگاه سطح خیابان را به سالن فروش بلیط متصل می کند، سه دستگاه نیز در سکوی غربی و سه دستگاه در سکوی شرقی نصب شده است.

براساس برنامه زمان بندی، پروژه توسعه شمالی خط یک در سه فاز برنامه ریزی شده که هم اکنون فاز یک آن از ایستگاه شهید حقانی تا قلهک در حال سرویس دهی، فاز 2 حد فاصل قلهک تا قیطریه را شامل می شود که از آذرماه جاری به طور آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است و فاز 3 شامل قیطریه تا میدان تجریش است که در حال حاضر 70 درصد آن به اتمام رسیده است.

باقی مانده مسیر تا ایستگاه میدان تجریش به طول حدود 2 کیلومتر با یک ایستگاه نیز اواخر سال 89 بهره برداری خواهد شد.

خط یک متروی تهران به طول 30 کیلومتر حدفاصل ایستگاه حرم مطهر تا شهید حقانی در سال های 80 و 81 افتتاح شد، پس از آن عملیات اجرایی توسعه شمالی این خط در حدود 8 کیلومتر با 7 ایستگاه از سال 83 آغاز شده است.

مسیر توسعه شمالی از شهید حقانی آغاز شد و پس از طی خیابان میرداماد به سمت شرق و عبر از میدان مادر در امتداد خیابان دکتر شریعتی به سمت شمال ادامه می یابد و در محدوده میدان تجریش خاتمه خواهد یافت.