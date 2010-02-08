حاشیه های حضور استاندار تهران در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، برادر کوچکتر نماینده شهرستان ورامین در مجلس شورای اسلامی در اوایل سخنرانی استاندار تهران برخاست و ضمن قطع سخنان مرتضی تمدن، از وی گله کرد که چرا بخشدار بی ادب خودش را که به نماینده مردم توهین کرده، ادب نکرده است! در این میان، عده ای از حاضران قصد آرام کردن وی را داشتند که برادر نماینده شهرستان، همچنان به حرفهایش ادامه داد.

استاندار تهران که با سعه صدر به حرفهای وی گوش می داد، از مردم خواست تا اجازه دهند اگر حرف دیگری باقی مانده است، از سوی وی زده شود و مردم نیز با صلواتهای پیاپی برای سلامتی بخشداران قرچک و جوادآباد، حمایت خود را از آنان اعلام کردند.

تمدن پس از آنکه متوجه شد فرد ایستاده، برادر کوچکتر نماینده شهرستان است، خطاب به وی گفت: به طور حتم ایشان راضی نیست که شما این گونه عمل کنید.

پس از آنکه برادر نمایندۀ شهرستان اصرار به صحبت مجدد داشت، مردم این اجازه را با ذکر صلوات ندادند و جمعی از مردم در جواب وی گفتند: تو برادر همان نماینده ای هستی که سیلی به صورت بخشدار جوادآباد زده است.

استاندار تهران پس از این ماجرا با خونسردی هر چه تمامتر به ادامه سخنرانی خود پرداخت و تا پایان و حتی پس از اتمام سخنرانی به دلیل حفظ وحدت در شهرستان ورامین، از هر گونه اظهار نظری در مورد این ماجرا خودداری کرد.

یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس، مشکلاتی در خصوص شهرک زیتون ورامین که محل سکونت حدود 200 خانواده شهید و جانباز شهرستان است، مطرح کرد که تمدن در میان سخنرانی از وی خواست تا پایان سخنرانی حضور داشته باشد و پشت تریبون خطاب به وی گفت: حوصله کن عزیزم! من آمده ام تا حرف شما را گوش کنم.

استاندار تهران در پایان سخنرانی اش این جانباز را در آغوش گرفت و حدود 10 دقیقه با روی گشاده به حرفهای او گوش داد و دستورهای لازم را در خصوص بهبود وضعیت محل سکونت این جانبازان و خانواده های شهدا صادر کرد.

تمدن حدود یک ساعت بعد از پایان سخنرانی اش در مسجد جامع قرچک، به مشکلات مردم و جمعی از رؤسای ادارات و مسئولان شوراهای بخش های قرچک، جوادآباد و مرکزی پاسخ داد و دستورهای لازم را در خصوص این مشکلات، برای فرماندار شهرستان، بخشدار و شهردار قرچک و دیگر مسئولان حاضر در جلسه صادر کرد.

مشکلات مطرح شده توسط مردم و مسئولان، در خصوص زمین های کشاورزی متصرفه برای شهرک صنعتی قرچک، آسفالت و شبکه آبرسانی روستای «عبدل آباد» بخش مرکزی ورامین، جدول گذاری و آسفالت روستای «حصار حسن بیک» و مشکلات به وجود آمده توسط بنیاد مسکن در این خصوص بود.

سند خانه های روستای «خاوه» و مشکلات به وجود آمده توسط بنیاد مسکن، مشکلات خاص و جاده ای روستای «حمیدآباد» که جزو شهرستان «ری» بوده ولی متصل به روستای محمد آباد قرچک است و همچنین کوره پزخانه ها و صنایع آلاینده قرچک، از دیگر مشکلات مطرح شده بود.

آب شرب قشلاق اول، قشلاق دوم و داود آباد قرچک که حدود 30 هزار نفر جمعیت دارند، مشکلات ثبتی بخش قرچک، مشکلات عوارض کسب اصناف بخش قرچک و اختلاف حدود یکصد هزار تومانی عوارض کسب در ورامین و قرچک، از جمله مشکلات دیگر مطرح شده بود.

مشکلات زمین 100 هکتاری مسکن مهر در پیشوا که علیرغم حل مشکل معارض های لوله فشار قوی گاز و دکل های فشار قوی برق و باقی ماندن 50 هکتار از این زمین، هنوز معارض های سنددار دارد، تحویل زمین های مسکن مهر در قرچک، نبود فضای سبز، کتابخانه و کمربندی در «خیرآباد» ورامین و همچنین استقلال و شهر شدن این منطقه وسیع و پرجمعیت نیز از معضلات و مشکلات مطرح شده نزد استاندار بود که همگی با دستور پیگیری تمدن همراه شد.

استاندار تهران در پاسخ به مشکلات استانی بخش جوادآباد که توسط دو عضو شورای روستاهای «حصار حسن بیک» و «خاوه» مطرح شد، در خصوص بخشدار این بخش گفت: شما می گویید که بخشدار جوادآباد مظلوم است، پس بگذارید بخشدارتان مظلوم بماند!