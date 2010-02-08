لزوم توجه به فهرست 2010 داروهای ممنوعه/ برخورد با دوپینگ "استنشاقی"

به گزارش خبرنگار مهر، اعمال تغییرات مورد نیاز در فهرست داروهای غیرمجاز کاری است که در روزهای پایانی هر سال میلادی توسط "وادا" انجام شده و به طور رسمی منتشر می‎شود. چرا که رعایت آن در سال جدید میلادی توسط تمام ورزشکاران، مربیان ومسئولان تیم‎های سراسر دنیا در رشته‎های مختلف لازم و ضروری است.

در همین راستا تغییراتی در فهرست جهانی داروهای ممنوعه برای سال 2010 اعمال شده است. بر اساس تغییرات ایجاد شده استفاده از موادی مانند "سالمترول"، "سالبوتامول" و "پزودو افدرین" دوپینگ محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیران "وادا" در اطلاعیه جدید خود به روش‎های استفاده از مواد ممنوعه اشاره کرده و اعلام کرده‎اند که برخورد با موارد دوپینگ با توجه به چگونگی مصرف داروهای ممنوعه متفاوت انجام خواهد شد. به طور مثال اینکه مجازات در مورد مصرف داروی "سالمترول" تغییر کرده است. طوریکه از این پس ساده‎ترین آثار استفاده از این ماده ممنوعه حتی از طریق "استنشاق" نیز برای اثبات دوپینگ کفایت کرده و نیازی به آزمایش بیشتر نیست.

این نهاد بین‎المللی در مورد داروی "سالبوتامول" نیز اعلام کرده است که پیش از این مصرف این دارو در صورت داشتن فرم معافیت مصرف درمانی (TUE) مجاز بود اما طبق فهرست 2010 مواد ممنوعه، داروی "سالبوتامول" در صورت اعلام "شفاهی" ورزشکار هم از طرق مختلف مانند استنشاق قابل مصرف است. البته در مورد داروی "سالبوتامول"، غلظت بیش از 1000 نانوگرم در میلی لیتر به عنوان دوپینگ محسوب خواهد شد. بنابراین مصرف درمانی "سالبو تامول" دوپینگ به حساب آمده و موجب مثبت اعلام شدن نتیجه نمونه‎گیری می‎شود.

وادا همچنین داروی "پزودو افدرین" را جزو مواد ممنوعه معرفی کرده است. "پزودو افدرین" که به شکل مجزا یا ترکیبی با داروهای سرماخوردگی وجود دارد، در فهرست داروهای ممنوعه سال 2009 قرار نداشت اما با نظر وادا به فهرست 2010 این دسته از داروها اضافه شد. بنابراین مصرف داروی "پزودو افدرین" البته در صورتیکه غلظت ادراری آن بیشتر از 150 میکروگرم در میلی لیتر باشد، دوپینگ محسوب می‎شود.