سن ابتلا به سرطان در کشور به 25 سال رسیده است

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سرطان دستگاه گوارش و اعضای بدن در نقاط مختلف کشور به طور یکسان دیده می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شیوع بالای سرطان مری در شمال کشور خبر داد و گفت: در مرکز و جنوب کشور، سرطان معده بیشتر دیده می شود و ابتلا به سرطان استخوان، خون و پروستات نیز در همه نقاط کشور وجود دارد.

وجود آلاینده های هوا می تواند سبب بروز سرطان ریه شود. در واقع کسانی که در مدت طولانی در معرض آلاینده آزبست قرار دارند، احتمال ابتلای آنان به سرطان ریه بسیار زیاد است.

خسرونیا با اشاره به عوامل ژنتیکی و محیطی که در ابتلا به سرطان مهم است، افزود: عادات غذایی بد و افزایش مصرف مواد دخانی و مخدر در کشور، باعث افزایش ابتلا به سرطانها شده است. به طوری که در سالهای دور، سن شروع مصرف سیگار از 25 سالگی بود اما در حال حاضر سن مصرف دخانیات به دوران دانش آموزی کاهش یافته است.

بررسیها نشان می دهد که 30 درصد مرگهای ناشی از سرطان و 90 درصد از دلایل ابتلا به سرطانهای ریه و سایر سرطانها ناشی از استعمال مواد دخانی است.

رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران از مصرف سیگار و موادمخدر به عنوان علت اصلی ابتلا به سرطان پانکراس و مثانه نام برد و گفت: سرطان پروستات در مردان و سرطان سینه در زنان ایرانی از شیوع بالایی برخوردار است که در صورت تشخیص به موقع، امکان درمان آنها وجود دارد.

خسرونیا با اظهار تاسف از عدم مراجعات مردم به پزشک برای انجام معاینات سالیانه در کشور، افزود: انجام معاینات پزشکی باید هر 6 ماه و یا یک سال یکبار در کشور اجباری شود تا با انجام یک آزمایش بتوان نسبت به تشخیص زودهنگام بیماریها اقدام کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از اجباری بودن معاینات سالیانه در برخی کشورها خبر داد و گفت: در کشوری مثل ژاپن، باعث شده که ابتلا به سرطانها در مراحل اولیه تشخیص داده شود.

خسرونیا با اشاره به هزینه سنگین و سرسام آور درمان سرطانها در کشور که بعضا تهیه یک آمپول و قرص آن حداقل 500 هزار تومان پول نیاز دارد، افزود: متاسفانه سن ابتلا به سرطان نیز به دلیل اختلالات ژنتیکی و عوامل محیطی که شامل رژیم غذایی غلط و مصرف سیگار و موادمخدر می شود، در کشور کاهش یافته است. به طوری که در سه دهه گذشته موارد ابتلا از سن 50 سالگی به بالا بود اما در حال حاضر مواردی از ابتلا در افراد 25 ساله و حتی 18 ساله نیز دیده می شود.